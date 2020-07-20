Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что его оппоненты могут попытаться силой свергнуть нынешнее руководство страны.

Посещая 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, Лукашенко заявил, что «пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален».

Тем, у кого «память короткая», он напомнил, что в 2010 году в Белоруссии «это проходили», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.

«Тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, что тогда «ввели санкции, наклоняли», а когда «не получилось», то «на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства». В бепорядках приняли участие «400 человек агрессивных боевиков», известных «пофамильно».

«Плюс еще 400, которые могли там шевелиться. А остальные — это зеваки», — сказал президент, заявив, что «в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям», женщины «приходили и забирали свое драгоценное создание».

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Белоруссии, где 9 августа состоятся президентские выборы. В итоговый список кандидатов вошли только сам Лукашенко и несколько спойлеров.