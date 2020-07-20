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Лукашенко не исключил попытки его свержения 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 23 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что его оппоненты могут попытаться силой свергнуть нынешнее руководство страны.
Посещая 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду, Лукашенко заявил, что «пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален».
Тем, у кого «память короткая», он напомнил, что в 2010 году в Белоруссии «это проходили», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
«Тогда как раз все начиналось для того, чтобы нас поставить на колени», — сказал Лукашенко.
Он напомнил, что тогда «ввели санкции, наклоняли», а когда «не получилось», то «на очередных президентских выборах решили поставить на колени, организовав эту банду и бросив на Дом правительства». В бепорядках приняли участие «400 человек агрессивных боевиков», известных «пофамильно».
«Плюс еще 400, которые могли там шевелиться. А остальные — это зеваки», — сказал президент, заявив, что «в основном там были сопляки, которых отдавали под расписку матерям», женщины «приходили и забирали свое драгоценное создание».
Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Белоруссии, где 9 августа состоятся президентские выборы. В итоговый список кандидатов вошли только сам Лукашенко и несколько спойлеров.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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