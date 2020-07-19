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Саакашвили заявил об угрозе «потерять» Украину 

РИА Новости 32 минуты назад
Саакашвили: Украине грозит раскол
Фото: РИА Новости
Глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили считает, что Украина может прекратить существование в нынешнем виде из-за действий местных властей.
"Готовится большой реванш тех сил, которые "Слуга (народа — ред.)" подвинула из центральной власти в прошлом году", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, местные чиновники создают у себя в регионах "частные армии", которые финансируются из госбюджета.
"Ситуация какая — отдали местным феодалам весь бюджет, они там с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают частные армии. Здесь в Одессе есть муниципальная охрана, просто обычные головорезы, "титушки", которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета. Часть из них готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве", — сказал политик.
Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину. В начале мая текущего года украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.
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Комментарии 3
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили
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