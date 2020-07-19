Саакашвили: Украине грозит раскол

Глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили считает, что Украина может прекратить существование в нынешнем виде из-за действий местных властей.

"Готовится большой реванш тех сил, которые "Слуга (народа — ред.)" подвинула из центральной власти в прошлом году", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, местные чиновники создают у себя в регионах "частные армии", которые финансируются из госбюджета.

"Ситуация какая — отдали местным феодалам весь бюджет, они там с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создают частные армии. Здесь в Одессе есть муниципальная охрана, просто обычные головорезы, "титушки", которые ходят в форме и с оружием, и финансируются за счет бюджета. Часть из них готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве", — сказал политик.

Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.