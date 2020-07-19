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Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах» 

РИА Новости 30 минут назад
Трамп: «США победили в двух прекрасных мировых войнах»
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь военачальников Конфедерации, объяснив это уважением к победам США в мировых войнах.
"Форт Брэгг", "Форт Роберт Ли" — форты носили эти названия долгое время, десятилетия. Меня не волнует, что говорят военные. Решение должен принимать я… Никто даже не знает, кто такой генерал Брэгг… И как мы его назовем? Назовем его "Преподобный Шарптон" (известный в США темнокожий проповедник Эл Шарптон — ред.)?.. Мы выиграли две мировые войны, две мировые войны, две прекрасных мировых войны, жестоких и ужасных, и мы выиграли их из "Форта Брэгг", мы выиграли их из всех этих фортов. А теперь они хотят избавиться от этих названий. Я против этого", — сказал Трамп в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.
Он подтвердил, что готов наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, если там будет положение о переименовании фортов.
Ранее комитет сената США по вооруженным силам одобрил оборонный бюджет на 740 миллиардов долларов. Законопроект еще должен принять полный состав сената, затем его следует согласовать с проектом палаты представителей и при необходимости проголосовать вновь — и лишь затем он поступит на подпись Трампу.
Среди мер законопроекта — предложение переименовать военные базы, названные именами генералов рабовладельческого Юга в Гражданской войне. Сенатор Элизабет Уоррен внесла эту поправку на фоне протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе.
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Комментарии 38
В мире , Роберт Ли , Эл Шарптон , Дональд Трамп , Сенат США , Fox News , США
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