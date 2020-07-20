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В Австрии собак научат находить людей с коронавирусом 

Русская Планета и ещё 2 41 минуту назад
Cобак научат находить людей с коронавирусом
Фото: ТАСС
Эксперты вооруженных сил Австрии решили научить собак на поиск людей, заболевших коронавирусом.
«Станет ли эта специальная подготовка постоянной частью программы обучения в военном кинологическом центре, будет ясно только после испытаний», — сообщила министр обороны страны Клаудия Таннер. Животные, прошедшие обучение, смогут выявлять заразившихся еще до появления у них симптомов.
Собаки проходят обучение при помощи специальной трубки с молекулами запаха, которые обнаружили в маске больного COVID-19. Для защиты собаки и ее тренера трубки и маски обработали ультрафиолетовым облучением. Затем овчарке нужно будет обнаружить необходимый запах в условиях, приближенных к реальным, сообщает телеканал «360».
Ранее ученые из Научно-исследовательского института инфекционных болезней армии США исследовали поведение вируса Sars-CoV-2 на различных поверхностях.
Исследователи обнаружили, что дольше всего вирус сохраняется на коже свиньи. При комнатной температуре он может прожить до четырех дней. При пониженных температурах вирус оставался стабильным в течение всего двухнедельного эксперимента.
Sars-CoV-2 был нанесен на свиную кожу, после чего образцы поместили в среду с постоянной температурой. При комнатной температуре, средний «период полураспада» — время, за которое вымирает половина патогенных микроорганизмов — составил около 47 часов. При 4 градусах Цельсия, такая температура обычно поддерживается на заводах по переработке мяса, жизнеспособные штаммы оставались обнаруживаемыми в течение двух недель. В летнюю жару, при 37 градусах, вирус смог прожить порядка 8 часов, сообщает South China Morning Post.
Исследователи отмечают, что свиная кожа напоминает кожу человека, и поведение вируса на ней, вероятно, будет аналогичным.
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