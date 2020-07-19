Кража вакцины: Лондон обвинил Москву

Спецслужбы РФ «совершенно точно» пытались украсть западные разработки по вакцине от коронавируса, заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. По его словам, была совершена кибератака, направленная на научные организации — и Россия будет «привлечена к ответственности». Москва все обвинения в краже данных о вакцине отвергла.
Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб обвинил спецслужбы Российской Федерации в попытках украсть западные разработки по вакцине от коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала Sky News.
«Мы совершенно уверены в том, что российские разведывательные ведомства были задействованы в кибератаке, направленной на научные исследования и организации в этой стране и за рубежом», — подчеркнул он.
По словам Рааба, российские хакеры атаковали медорганизации, стремясь «либо подорвать их деятельность, либо получить выгоду от их научных исследований».
Несколькими днями ранее британский Национальный центр кибербезопасности опубликовал документ с обвинениями в адрес РФ. В тексте содержится множество оговорок, но Москву обвинили в попытке украсть сведения о вакцине — объектами кибератак названы Британия, США и Канада.
Ответственность за атаку британцы возложили на хакерскую группировку «АРТ29» — она «почти наверняка» связана с российскими спецслужбами, считают в Лондоне.
«Это часть более широкого систематического подхода к киберсфере со стороны России в то время, когда весь мир объединяется и старается победить COVID-19, в том числе найти глобальное решение по вакцине», — подчеркнул британский министр иностранных дел, осудив российское руководство.
Рааб также подчеркнул, что британские власти намерены «привлечь Россию к ответственности» и показать всему миру «неблаговидное поведение Москвы». В то же время глава Форин Офиса выразил надежду, что РФ «изменит поведение и будет сотрудничать — как ведущий член международного сообщества».
Незадолго до этого в эфире телеканала «Би-би-си» российский посол в Лондоне Андрей Келин назвал обвинения в попытках украсть сведения о вакцине «бессмыслицей». Он напомнил, что занимающаяся разработкой препарата компания уже заключила контракт с российскими коллегами, и в случае, если вакцина будет эффективна, то ее будут производить в РФ.
Посол также подчеркнул, что в современном мире «приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране невозможно».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения Лондона в причастности Москвы к попыткам взлома информационных баз британских, канадских и американских фармацевтических компаний, разрабатывающих вакцину от коронавируса.
«Можем сказать одно — Россия не имеет к этим попыткам никакого отношения. Москва не приемлет такие обвинения», — подчеркнул Песков.
Британские власти на выражения не скупились, обвиняя «российских хакеров» в атаках. «Гнусно совершать атаки против ученых, занятых крайне важной работой по борьбе с коронавирусом. Вместе с нашими союзниками мы вычислим тех, кто намерен нам навредить в киберпространстве, и призовем их к ответу», — пообещал официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.
В середине апреля представитель ФБР заявил о попытках взлома систем организаций, занимающихся исследованиями COVID-19. По словам заместителя помощника директора ФБР Тони Угореца, биомедицинские данные давно являются «приоритетом для кибершпионажа», а нынешние организации, работающие над поиском лекарства и вакцины от коронавируса, стали «главными мишенями».
В том же месяце помощник генерального прокурора по национальной безопасности США Джон Демерс заявил, что «было бы глупо» не верить в то, что Китай попытается украсть любые данные с подробностями о разработке вакцины.
Россия ведет собственные успешные испытания антикоронавирусной вакцины. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов заявил 19 июля, что все добровольцы, испытавшие препарат на себе, чувствуют себя хорошо.
Он отметил, что это касается как выписавшихся добровольцев, так и тех, кто находится в стационаре под наблюдением врачей. «Да, все в порядке, домой все хотят уже поскорее», — добавил глава института.
Массово производить вакцину от коронавируса, скорее всего, начнут в августе. Об этом заявил ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Насколько я помню график до 12 августа Росздравнадзор должен проверить те партии, которые мы разрабатываем В гражданский оборот вакцина может поступить 12-14 августа, в середине августа», — подчеркнул он. По последним данным, российская вакцина эффективна — у испытуемых вырабатывается устойчивый иммунитет к коронавирусу нового типа.