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Названа причина вражды между Меган Маркл и Кейт Миддлтон 

Lenta.ru и ещё 1 6 минут назад
Королевский биограф Том Куинн раскрыл причину вражды между Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание Daily Star.
Он утверждает, что в начале их отношений две герцогини пытались поладить, несмотря на разницу в характерах. Куинн добавил, что на женщин сильно давили окружающие, ожидая, что они подружатся, так как их мужья хорошо ладят между собой.
Однако из-за того, что изначально принц Гарри и Меган Маркл жили в небольшом Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца, резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон, герцогиня Сассекская чувствовала себя ущемленной. Однажды она накричала на слугу, который отказался выполнять ее поручение, сославшись на то, что он работает на герцогиню Кембриджскую. Жена принца Уильяма вступилась за подчиненного и была расстроена несдержанным поведением невестки, которая впала в истерику и топала ногами.
После этого, по словам биографа, отношения между женщинами резко испортились, хотя и до этого инцидента между ними возникало непонимание. Маркл сочла, что слуга не уделил ей должное внимание, а Миддлтон не заступилась за нее, хотя должна была. В то время как герцогиня Кембриджская, которая очень тепло относилась к этому слуге, решила, что ее невестка травит его.
Принц Гарри узнал об этом и заявил, что с его женой поступили несправедливо, так как она переживает стресс из-за жизни в новых условиях и имеет право на бурное проявление эмоций. С тех пор отношения между парами стремительно охладели, им стало все сложнее понимать друг друга и находить компромиссы. Вскоре принц Гарри и Меган Маркл нашли сожительство с принцем Уильямом и его супругой невозможным и переехали в Фрогмор-коттедж.
Сообщения о разногласиях между Кейт Миддлтон и Меган Маркл неоднократно появлялись в прессе. По одной из версий, конфликт начался во время подготовки к свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. Согласно протоколу, подружки невесты должны были носить колготки, однако, так как стояла жаркая погода, герцогиня Сассекская разрешила им не надевать их. Это вызвало негодование Кейт Миддлтон и стало причиной ссоры.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.
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В мире , Видео , Кейт Миддлтон , принц Гарри , Чарльз Виндзор
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