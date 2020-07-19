Сын Кличко собрался стать мэром Киева 

«Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно», — подписал Кличко фото с сыном, опубликованное в Facebook.

Напомним, нынешний глава украинской столицы ранее заявил о своем намерении снова баллотироваться на выборах мэра Киева. В декабре прошлого года деятельность Кличко на посту главы Киева вызвала недовольство почти 50% жителей города.