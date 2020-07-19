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Сын Кличко собрался стать мэром Киева 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Сын Кличко собрался стать мэром Киева
Фото: ТСН/YouTube
Старший сын мэра Киева Виталия Кличко Егор намерен участвовать в выборах на пост главы столицы Украины.
«Старший сын Егор сделал мне подарок на День рождения. Сказал, что идет в мэры Киева! Благословил его, конечно», — подписал Кличко фото с сыном, опубликованное в Facebook.
Напомним, нынешний глава украинской столицы ранее заявил о своем намерении снова баллотироваться на выборах мэра Киева. В декабре прошлого года деятельность Кличко на посту главы Киева вызвала недовольство почти 50% жителей города.
Кандидатом на пост мэра Киева от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского стала депутат Верховной Рады Ирина Верещук.
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В мире , Виталий Кличко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Киев
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