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Жительница Великобритании боролась с COVID-19 рекордные 130 дней 

Вечерняя Москва и ещё 3 1 час назад
Женщина боролась с COVID-19 рекордные 130 дней
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин
Жительница Великобритании Фатима Бридл на протяжении рекордных 130 дней боролась с коронавирусом нового типа. При этом 105 из них она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Сообщается, что Бридл заразилась COVID-19 во время пребывания на отдыхе в Марокко. Где-то в начале марта 35-летняя женщина вернулась в Великобритания, а спустя несколько дней у нее появились первые симптомы инфекции.
После того, как состояние британки ухудшилось еще сильнее, ее перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. На протяжении 40 дней впавшая в кому Брилд не приходила в сознание.
На фоне коронавируса у женщины начали развиваться сепсис и пневмония. Медикам удалось восстановить работоспособность легких пациентки примерно на 40 процентов. Ей предстоит жить с одним рабочим легким, сейчас женщина не может передвигаться самостоятельно из-за мышечной слабости. Бридл надеется, что ей помогут занятия спортом, и мышцы скоро удастся, сообщает Dailly Mail.
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