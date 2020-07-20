Женщина боролась с COVID-19 рекордные 130 дней

Жительница Великобритании Фатима Бридл на протяжении рекордных 130 дней боролась с коронавирусом нового типа. При этом 105 из них она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Сообщается, что Бридл заразилась COVID-19 во время пребывания на отдыхе в Марокко. Где-то в начале марта 35-летняя женщина вернулась в Великобритания, а спустя несколько дней у нее появились первые симптомы инфекции.

После того, как состояние британки ухудшилось еще сильнее, ее перевели в реанимацию и подключили к ИВЛ. На протяжении 40 дней впавшая в кому Брилд не приходила в сознание.

На фоне коронавируса у женщины начали развиваться сепсис и пневмония. Медикам удалось восстановить работоспособность легких пациентки примерно на 40 процентов. Ей предстоит жить с одним рабочим легким, сейчас женщина не может передвигаться самостоятельно из-за мышечной слабости. Бридл надеется, что ей помогут занятия спортом, и мышцы скоро удастся, сообщает Dailly Mail.