МИД Британии обвинил РФ в попытке украсть данные о вакцине

Великобритания совершенно уверена в том, что российские спецслужбы пытались украсть западные разработки по вакцине от коронавируса. С таким утверждением выступил в воскресенье в интервью телеканалу Sky News министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

16 июля Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал документ, в котором Россия с многочисленными оговорками обвинялась в попытке украсть сведения о разработке вакцины от коронавируса в Великобритании, Канаде США . Это, как установили спецслужбы трех упомянутых стран, якобы делала группировка APT29, которая "почти наверняка является частью российских разведслужб".

"Мы совершенно уверены в том, что российские разведывательные ведомства были задействованы в кибератаке, направленной на научные исследования и организации в этой стране и за рубежом с целью или подрывной работы, или получения выгоды от ведущейся научно-исследовательской деятельности", — сказал Рааб.

"Мы расцениваем это как часть более широкого систематического подхода к киберсфере со стороны России в то время, когда весь мир объединяется и старается победить [болезнь, вызываемую коронавирусом нового типа] COVID-19, в том числе найти глобальное решение по вакцине. Я думаю, что это возмутительно и достойно осуждения то, что правительство России вовлечено в эту деятельность", — добавил глава Форин оффиса.

"Вместе с нашими союзниками мы делаем так, чтобы люди и организации знали, как лучше защититься от этого, но также указать на Россию, и мы будем так делать. Мы привлечем Россию к ответственности и добьемся того, что мир узнает о том, как неблаговидно она ведет себя", — сказал Рааб, высказав надежду, что Москва изменит приписываемое ей Лондоном поведение. "Как ведущий член международного сообщества, постоянный член СБ ООН, Россия должна быть вовлечена в эти международные усилия по сотрудничеству", — сказал он.

В воскресенье в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си посол России в Великобритании Андрей Келин назвал бессмыслицей утверждения спецслужб королевства о якобы предпринятых Москвой попытках похищения данных о разработке вакцин от нового коронавируса. Он указал на то обстоятельство, что британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, которая занимается производством проходящей клинические испытания вакцины, разработанной в Оксфордском университете, уже заключила контракт с российской "Р-Фарм" , которая должна наладить производство препарата на территории РФ, если он окажется эффективен.

Келин также добавил, что "в нынешнем мире невозможно приписать хакерские атаки какой бы то ни было стране".