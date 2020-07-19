В Иране произошел взрыв на электростанции

Взрыв в результате короткого замыкания произошел на электростанции в провинции Исфахан , расположенной в центре Ирана . Об этом сообщило в воскресенье агентство IRNA.

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Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Для возобновления нормальной работы электростанции потребовалось около двух часов.

По информации агентства, причиной происшествия стал износ трансформатора.

Это не первое подобное происшествие за последние дни. 4 июля на электростанции в Ахвазе прошел взрыв трансформатора, что стало причиной пожара на объекте.

При этом официальный представитель Синдиката по производству электроэнергии Ирана заявил, что из-за жары 18 июля в стране был установлен рекорд потребления электроэнергии.