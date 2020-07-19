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В Иране произошел взрыв на электростанции

ТАССиещё 1
1 час назад
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Взрыв в результате короткого замыкания произошел на электростанции в провинции Исфахан, расположенной в центре Ирана. Об этом сообщило в воскресенье агентство IRNA.
В Иране произошел взрыв на электростанции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Для возобновления нормальной работы электростанции потребовалось около двух часов.
По информации агентства, причиной происшествия стал износ трансформатора.
Это не первое подобное происшествие за последние дни. 4 июля на электростанции в Ахвазе прошел взрыв трансформатора, что стало причиной пожара на объекте.
При этом официальный представитель Синдиката по производству электроэнергии Ирана заявил, что из-за жары 18 июля в стране был установлен рекорд потребления электроэнергии.
"Если потребители не пойдут навстречу, то, вероятно, у нас начнутся отключения", - сказал он.
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В мире,Происшествия,Исфахан,Иран, Исламская Республика
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