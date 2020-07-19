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Эстонский боевик ВСУ снял свою смерть на камеру (ВИДЕО) 

Luga1news.ru 27 минут назад
В Сети появились кадры, на которых, как утверждается, показан момент гибели «военного медика» ВСУ Николая Илина под Зайцево на Донбассе. Видеозапись опубликована в Telegram-канале JokerDNR. Об этом сообщает PolitCentr.
«Не нужно было ехать на Донбасс, от этого умирают», — гласит подпись.
Однозначных выводов о подлинности видео сделать нельзя. На этом же канале размещены и другие кадры, которые якобы были сняты с этой же камеры — на них показана подготовка к вылазке, а также хорошо видны лица других военных.
Напомним, официальная версия Киева гласит, что целью вылазки Илина и его группы было тело подорвавшегося на мине сослуживца. Что, подчеркнём, странно — ведь мы не раз за минувшие шесть лет видели, как поступают с телами своих раненых и погибших «воины света».
Затем, по словам украинской стороны, группа Илина попала в засаду и якобы была расстреляна. Такая версия нужна Киеву для того, чтобы педалировать тему «убийство медика — военное преступление».
На видео видно, что «медик» подорвался на мине.
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В мире , Видео
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