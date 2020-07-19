Эстонский боевик ВСУ снял свою смерть на камеру

В Сети появились кадры, на которых, как утверждается, показан момент гибели «военного медика» ВСУ Николая Илина под Зайцево на Донбассе. Видеозапись опубликована в Telegram-канале JokerDNR. Об этом сообщает PolitCentr.

«Не нужно было ехать на Донбасс, от этого умирают», — гласит подпись.

Однозначных выводов о подлинности видео сделать нельзя. На этом же канале размещены и другие кадры, которые якобы были сняты с этой же камеры — на них показана подготовка к вылазке, а также хорошо видны лица других военных.

Напомним, официальная версия Киева гласит, что целью вылазки Илина и его группы было тело подорвавшегося на мине сослуживца. Что, подчеркнём, странно — ведь мы не раз за минувшие шесть лет видели, как поступают с телами своих раненых и погибших «воины света».

Затем, по словам украинской стороны, группа Илина попала в засаду и якобы была расстреляна. Такая версия нужна Киеву для того, чтобы педалировать тему «убийство медика — военное преступление».

На видео видно, что «медик» подорвался на мине.