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Азербайджанцы массово захотели пойти в армию на фоне конфликта с Арменией 

Lenta.ru 25 минут назад
Азербайджанцы рвутся в армию
Фото: РИА Новости
Граждане Азербайджана массово записались добровольцами в армию на фоне конфликта с Арменией. Среди захотевших служить есть и местные звезды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное ведомство по мобилизации и призыву на военную службу.
По словам собеседника агентства, добровольцев уже зарегистрировали «в соответствующей форме». Кроме того, в ведомстве поблагодарили граждан за проявленный патриотизм и попросили в целях профилактики коронавируса регистрировать свои обращения через специальный сайт.
Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.
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В мире , Армия , Интерфакс , Азербайджан , Армения
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