Азербайджанцы рвутся в армию

Граждане Азербайджана массово записались добровольцами в армию на фоне конфликта с Арменией . Среди захотевших служить есть и местные звезды, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное ведомство по мобилизации и призыву на военную службу.

По словам собеседника агентства, добровольцев уже зарегистрировали «в соответствующей форме». Кроме того, в ведомстве поблагодарили граждан за проявленный патриотизм и попросили в целях профилактики коронавируса регистрировать свои обращения через специальный сайт.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.