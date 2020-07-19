Три «амазонки» объединились против Лукашенко 

Белоруссии появился триумвират оппозиционерок-амазонок: три женщины-политика будут совместно бороться против Лукашенко на президентских выборах. Они озвучили свою программу в интервью РБК, принадлежащему Григорию Березкину

Штабы снятых с выборов кандидатов Виктора Бабарико и Валерия Цепкало объявили, что объединяются вокруг кандидата в президенты Светланы Тихановской. Лицом нового блока стали три женщины: сама Тихановская, координатор штаба Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника.

«Общая цель — победа 9 августа, смена режима. В день, когда ЦИК отказала в регистрации Валерию Цепкало и Виктору Дмитриевичу, мы долго обсуждали с штабом, каким должно быть решение, которое максимально будет способствовать достижению этой цели… В четверг утром мы провели переговоры. Мы решили, что нам нужно остаться втроем», — заявила Мария Колесникова.

По её словам, триумвират белорусских амазонок за 15 минут решил, что будет руководствоваться едиными принципами.

Избирателей будут призывать не бойкотировать выборы, а прийти проголосовать; команда будет информировать людей, как противостоять фальсификациям. Штабы также призывают участвовать в кампаниях за честные выборы и становиться наблюдателями, следить за явкой и подсчетом голосов.

После победы Тихановской оппозиционерки обещают освободить всех заключенных по политическим и экономическим статьям. Им предоставят право на пересмотр дел. Затем будут проведены повторные выборы президента, в которых смогут участвовать все альтернативные кандидаты.

«Так как мою предвыборную кампанию изначально планировал Сергей Тихановский и в его видении свободной страны был переход к парламентской республике, где президент играет номинальную роль, представительскую, я не думаю, что объявление новых выборов идет вразрез с его концепцией видения будущего Белоруссии, свободной страны. Главное, чтобы это была свободная страна», — заявила потенциальный президент Белоруссии Светлана Тихановская.

Она отметила, что её супруг будет выпущен из СИЗО после её победы и наравне со всеми сможет наравне побороться за президентское кресло.

Оппозиционерки считают, что Лукашенко допустил промах, не увидев в Тихановской сильного лидера и позволив ЦИК зарегистрировать её кандидатом в президенты. Действующий президент счёл, что женщина не способна противостоять ему, а белорусские СМИ объяснили гражданам, что Конституция якобы «не прописана под женщину-президента».