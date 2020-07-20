В Турции за сутки 931 человек заболел COVID-19 

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Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 931, умерли 17 больных, сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлен 931 новый случай COVID-19, всего заразившихся — 220 572. Умерли 17 больных, всего умерших — 5508. Вылечились сегодня 992 пациента, всего — 203 002", — написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.