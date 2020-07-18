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В Греции число случаев коронавируса выросло до 3983 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
В Греции число случаев коронавируса выросло до 3983
Фото: РИА Новости
Девятнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировано за минувшие сутки в Греции, при контроле на въезде в страну инфицированных не выявлено, сообщила в субботу национальная организация общественного здравоохранения.
Общее число заразившихся с начала пандемии возросло в стране до 3983. За минувшие сутки умерших от коронавируса нет, всего в Греции от COVID-19 скончались 194 человека.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 12 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 124 человека, говорится в сообщении.
В связи с ростом случаев инфицирования власти Греции ужесточили контроль за соблюдением санитарных требований по всей стране и на контрольно-пропускных пунктах на границе.
Чиновник в правительстве сообщил в субботу журналистам, что за первые два дня после возобновления 15 июля прямого авиасообщения с Великобританией не было выявлено ни одного заболевшего туриста. Так, 15 июля были сделаны 1366 тестов, а 16 июля — 1437 тестов, все они дали отрицательный результат. При этом были рейсы из Бирмингема и Манчестере — регионов, в которых "были зафиксированы высокие эпидемиологические нагрузки", сказал чиновник.
Два случая были обнаружены на транзитных рейсах из Лондона через Париж и Ларнаку. Их контакты были отслежены и изолированы, сообщил чиновник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Греция
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