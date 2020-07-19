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Глава Пентагона назвал Россию «мировым нарушителем спокойствия» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 25 минут назад
«Нужно укреплять НАТО для сдерживания России»
Фото: globallookpress.com
Нужно укреплять НАТО для «сдерживания» России и Китая, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Эспер заявил, что США должны продолжить работу с союзниками по НАТО в целях повышения боеготовности альянса. По его словам, «это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы союзники и партнеры тратили не менее 2%» ВВП «на оборону». Министр обороны США заявил, что удалось «добиться большого прогресса в этом за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать».
«Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров, чего мы с нетерпением ждем», — приводит его слова ТАСС.
Глава Пентагона сказал, что следует поддерживать увеличение расходов НАТО. Средства, по его мнению, должны пойти на сдерживание противников. В частности, требуется «сдерживать Россию», считает Эспер.
Он полагает, что «Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай». При этом Эспер назвал Россию «мировым нарушителем спокойствия», повторив американскую критику воссоединения России и Крыма, а также политики Москвы в отношении Украины и в Сирии.
Эспер считает Китай большей проблемой.
«Мне и всем, кто понимает Китай, очевидно, что у них есть стремление вытеснить нас — конечно, из региона и желательно с мировой арены», — заявил он.
Напомним, Эспер по итогам первого года во главе Пентагона отчитался об успешном «сдерживании» противников США. Глава российского МИДа Сергей Лавров в ответ заявил, что администрация США одержима желанием сдерживать всех, кроме себя.
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Комментарии 2
В мире , Армия , Войска , НАТО и Россия , Война в Сирии , Крым наш , Марк Эспер , Сергей Лавров , МИД , Пентагон , Администрация США , НАТО , ИТАР-ТАСС , США
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