«Нужно укреплять НАТО для сдерживания России»

Эспер заявил, что США должны продолжить работу с союзниками по НАТО в целях повышения боеготовности альянса. По его словам, «это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы союзники и партнеры тратили не менее 2%» ВВП «на оборону». Министр обороны США заявил, что удалось «добиться большого прогресса в этом за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать».

«Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров, чего мы с нетерпением ждем», — приводит его слова ТАСС.

Глава Пентагона сказал, что следует поддерживать увеличение расходов НАТО. Средства, по его мнению, должны пойти на сдерживание противников. В частности, требуется «сдерживать Россию», считает Эспер.

Он полагает, что «Россия представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай». При этом Эспер назвал Россию «мировым нарушителем спокойствия», повторив американскую критику воссоединения России и Крыма, а также политики Москвы в отношении Украины и в Сирии.

Эспер считает Китай большей проблемой.