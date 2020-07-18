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Генсек ООН анонсировал финансовый саммит G20 

ИА Regnum и ещё 3 1 час назад
Генсек ООН анонсировал финансовый саммит G20
Фото: Reuters
Саммит «Группы двадцати» на уровне министров финансов состоится 19 июля, сообщил 18 июля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе публичного выступления.
По словам главы международной организации, в мероприятии примут участие также управляющие центральных банков стран G20. Темой саммита станет коррекция финансовой стратегии объединения в связи с пандемией коронавируса.
Гутерреш напомнил, что G20 уже заморозили долги ряда развивающихся стран, чья экономика терпит бедствие из-за пандемии.
Однако этого недостаточно, чтобы исправить экономическую нестабильность в мире. Нужны изменения, о которых и будет договариваться «Группа двадцати».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гутерреш предложил списать долги с тех стран, которым хуже всего сейчас, в частности с ряда стран Африки.
Он пояснил, что бедность ряда стран — это не их отдельная беда, это проблема и их соседей и всего мира в целом.
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В мире , Антониу Гутерреш , ООН
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