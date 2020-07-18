В Сербии число жертв коронавируса превысило 460 человек 

Число жертв COVID-19 в Сербии с начала пандемии достигло 461 человека, за сутки выявлены 389 больных коронавирусом, сообщило министерство здравоохранения страны.

С пятницы в Сербии из-за роста заболеваемости COVID-19 обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.

"За прошедшие 24 часа протестированы 7 648 человек, выявлены 389 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 20 498 человек. Скончались девять пациентов, всего умер 461 больной", — информирует минздрав.

"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 187 человек (максимум с начала пандемии — ред.)", — уточнили медики. Всего госпитализированы 4 776 больных.

Власти Сербии ранее сообщали, что в связи с разработкой вакцины против COVID-19 находятся в контакте с исследователями и производителями в Великобритании, США, РФ и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.