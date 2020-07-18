"Британия и США начинают новую холодную войну с Россией"

Новая холодная война, развязанная Западом против Китая России , обостряется с каждым днем. В течение одной недели был разоблачен Кремль, который пытался получить секретную информацию о вакцине против коронавируса, над созданием которой работают британские специалисты, и, как обещают, будет представлена разоблачительная информация о тайном вмешательстве России в британскую политику.

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Борис Джонсон резко изменил позицию по отношению к компании «Хуавэй» (Huawei), заявив, что Британия прекратит закупки оборудования для сетей 5G производства этой компании, поскольку она представляет угрозу для национальной безопасности Великобритании . Впрочем, что любопытно, угрозу тлеющую, поскольку полностью удалить приложения поколения 5G, разработанные этой компанией, можно будет только через семь лет.

США , возможно, внесут популярное китайское видео-приложение «ТикТок» (TikTok) в черный список, в результате чего американцы не смогут им пользоваться. Администрация рассматривает возможность использования закона 1977 года «О расширении экономических полномочий в случае чрезвычайных ситуаций международного масштаба» (International Emergency Economic Powers Act), чтобы применить санкции против «ТикТок», как представляющего «исключительную и чрезвычайную угрозу» безопасности США. По словам президента Трампа, он рассматривает возможность запрета приложения в качестве ответной меры в отношении действий Китая в условиях эпидемии коронавируса.

Это ключ к пониманию главного мотива, которым руководствуется Трамп, форсируя холодную войну против Китая. Этим мотивом является его твердое намерение переизбраться на президентский пост, отвлекая внимание избирателей от своей некомпетентной политики в борьбе с пандемией, приведшей к катастрофическим последствиям. «Не защищайте Трампа — атакуйте Китай» — такую рекомендацию дают авторы 57-страничной памятки, распространенной в апреле среди республиканцев-кандидатов в Сенат и просочившейся в СМИ. В памятке политикам-республиканцам предлагается обвинять Китай в том, что из-за него началась эпидемия, что он допустил утечку вируса из лаборатории в Ухане, что он предоставлял ложные сведения об этом и втайне накапливал и придерживал большие запасы медицинского оборудования, необходимого для лечения больных.

Поразительной особенностью дипломатического наступления США и Великобритании на Китай является то, что оно почти не спровоцировало критических нападок и даже дискуссий со стороны представителей различных кругов в США и Великобритании — даже со стороны тех, кто обычно автоматически осуждает все заявления и действия Трампа или Джонсона. Возможно, это объясняется тем, что эти критики по-настоящему шокированы тем, что Китай действительно угнетает уйгуров, намеревается ввести диктаторское правление в Гонконге и демонстрирует свою военную мощь в Южно-Китайском море и на китайско-индийской границе.

Как и во время «первой» холодной войны в конце 1940-х годов и в 1950-е годы, критиков можно запросто проигнорировать, отмахнувшись от них как от сторонников коммунистов или наивных простаков. Неудивительно, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден реагирует на конфронтацию с Китаем, требуя, чтобы США заняли еще более жесткую позицию по отношению к Пекину. А истеблишмент Демократической партии всегда рассчитывает на то, что их длительная кампания, цель которой состоит в том, чтобы изобразить Трампа как креатуру путинской России, активизируется и серьезно ослабит его позиции на выборах.

Я всегда считал, что заявление Хиллари Клинтон о том, что она проиграла на президентских выборах 2016 года из-за вмешательства России, было абсурдным. (Как и в случае с заявлением Трампа о том, что в борьбе эпидемией коронавируса США потерпели полную неудачу, из-за чего в стране умерло огромное количество людей, виноват в основном Китай). Каждая история ее катастрофической предвыборной кампании показывает, что она потерпела неудачу по очевидным причинам — по собственной вине. В частности, она не проводила нормальной агитационной работы в ключевых северных штатах, таких как Висконсин, Пенсильвания и Мичиган, в которых Трамп победил с минимальным перевесом голосов.

Изменение позиции Бориса Джонсона в отношении компании «Хуавэй» объясняется лишь его неспособностью противостоять давлению Вашингтона, поскольку Британия выходит из ЕС и становится еще более зависимой от США. «Прогиб» перед Вашингтоном в случае с «Хуавэй» — это лишь первое из многих подобных унижений, которые являются неизбежным следствием Брексита. Вместо того чтобы вернуть себе право распоряжаться своей судьбой, Британия при Борисе Джонсоне будет скорее похожа на маленькую Красную шапочку, потерявшуюся в мировом лесу, которая будет пугаться каждого проходящего мимо волка.

Наверное, применение ответных мер можно оправдать тем, что китайцы и русские действительно ведут себя плохо, но гораздо выгоднее раздувать масштабы угроз — это отвлекает внимание от некомпетентности британского правительства в борьбе с пандемией, в чем ее превзошли только США и Бразилия. Вполне возможно, что в случае с попытками украсть секретную информацию у западных ученых и фармацевтических компаний, пытающихся создать вакцину против коронавируса, немалые усилия предпринимала российская разведка в лице хакерской группы Cozy Bear. Менее понятно, почему такая информация должна быть секретной, если только эти учреждения и компании не собираются сохранить монопольный контроль над любой производимой вакциной, в отличие от вакцины против полиомиелита, которую США предоставили миру сразу же после того, как в разгар предыдущей холодной войны в 1950-е годы ее создали американские ученые.

Представители нынешнего и прежнего руководства британских спецслужб с мрачным видом дают интервью о том, какую угрозу для национальной безопасности Великобритании представляют собой козни, которые строят Россия и Китай. Но о том, в чем именно заключается эта угроза, никто никогда не говорит, и руководство разведки всегда может заявить, что для этого пришлось бы раскрывать секретную информацию, которая разглашению не подлежит.

У меня всегда были сомнения по поводу пафосных заявлений о выдающихся успехах британской разведки, которые стали частью британского национального мифа. На смену истории разгрома испанской армады, которая была для британцев источником национальной гордости и уверенности в себе, пришла сага о дешифровке шифров немецкой «Энигмы» (Enigma) во время Второй мировой войны.

Но мне всегда было интересно, какие это у Великобритании есть большие секреты, которые враждебные иностранные державы жаждут узнать и которые надо сохранить в тайне любой ценой.

Британские чиновники, с которыми я встречался на протяжении многих лет во время войн на Ближнем Востоке, никогда не казались особо хорошо информированными, но всегда существовала возможность того, что они будут вести себя исключительно осторожно, или держаться на расстоянии от тех, кто обладал этой критически важной информацией. Но когда в 2016 году были опубликованы все результаты расследования о действиях Британии во время Иракской войны, проведенного комиссией во главе с Джоном Чилкоттом (John Chilcott), выяснилось, что достаточной информации о том, что происходило в Ираке до и после ее вступления в войну в составе коалиции, которую возглавляли США. Великобритания не обладала. Что же касается ливийской войны 2011 года, то, как следовало из нелицеприятного доклада, подготовленного специальным комитетом Палаты общин по иностранным делам, у Британии не было ни «точных разведданных», ни особого представления о том, что происходит.

Четыре года спустя британские ВВС начали наносить бомбовые удары по позициям ИГИЛ* (террористической организации, запрещенной в РФ — прим. ред.) в Сирии на фоне ожесточенных дебатов, в ходе которых все стороны считали само собой разумеющимся, что Британия способна на нечто большее, чем простая демонстрация военной силы. Но через девять месяцев после начала бомбардировок, вызвавших такие ожесточенные дебаты, комитет Палаты общин по обороне под председательством доктора Джулиана Льюиса (Julian Lewis) подготовил доклад, согласно которому за девять месяцев было совершено только 65 воздушных атак, поскольку у британских ВВС не было информации о расположении позиций ИГИЛ*.

Руководство британских сил также не смогло идентифицировать 70 тысяч вооруженных бойцов антиасадовской оппозиции, хотя казалось бы, от их имени и для их поддержки Великобритания участвовала в болевых операциях. Неудивительно, что Джонсон был так озадачен, когда новым председателем комитета Палаты общин по разведке и безопасности был избран не Крис Грэйлинг (Chris Grayling), его кандидат, который, как известно, совершает серьезные ошибки, а опытный и критически настроенный Льюис.

На фоне угроз и ответных угроз новой холодной войны просто можно забыть (и цель, безусловно, заключается в том, чтобы мы забыли), что мир не в состоянии сдержать пандемию, из-за которой умерло полмиллиона человек. Сегодня, несмотря на все разногласия, как никогда необходимы совместные международные усилия. А отсутствие единства сегодня как никогда опасно.

«Почему так получается, что людям трудно объединиться и бороться с общим врагом, который убивает людей без разбора?», — воскликнул в отчаянии генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus), не сумевший сдержать слез по время выступления в начале этого месяца. — Неужели мы не в состоянии понять, что наши разногласия и раздоры способствуют распространению вируса?».