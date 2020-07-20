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В ООН заявили, что 26 человек владеют половиной богатств всего мира 

Москва24 и ещё 30 1 час назад
Чуть больше двух десятков: Названы богатейшие люди мира
Фото: TASS/ZUMA
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что 26 богатейших жителей Земли обладают столькими же благами, сколько половина населения планеты, передает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время лекции в память о борце с апартеидом Нельсоне Манделе. Он добавил, что более 70 процентов людей на земном шаре живут в условиях растущего неравенства в доходах.
Также он указал, что шансы людей преуспеть в жизни "зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия инвалидности".
При этом он подчеркнул, что для многих, особенно для коренных народов, мигрантов, беженцев и различных меньшинств, неравенство означает дискриминацию, злоупотребления и отсутствие доступа к правосудию.
Гуттериш заключил, что неравенство подрывает жизненные перспективы и возможности. Он полагает, что "в результате экономической политики ресурсы направляются вверх к привилегированному меньшинству".
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Комментарии
В мире , Антониу Гутерреш , Нельсон Мандела , ООН , РИА Новости
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