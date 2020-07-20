Чуть больше двух десятков: Названы богатейшие люди мира

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что 26 богатейших жителей Земли обладают столькими же благами, сколько половина населения планеты, передает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время лекции в память о борце с апартеидом Нельсоне Манделе . Он добавил, что более 70 процентов людей на земном шаре живут в условиях растущего неравенства в доходах.

Также он указал, что шансы людей преуспеть в жизни "зависят от их пола, семейного и этнического происхождения, расы, наличия или отсутствия инвалидности".

При этом он подчеркнул, что для многих, особенно для коренных народов, мигрантов, беженцев и различных меньшинств, неравенство означает дискриминацию, злоупотребления и отсутствие доступа к правосудию.

Гуттериш заключил, что неравенство подрывает жизненные перспективы и возможности. Он полагает, что "в результате экономической политики ресурсы направляются вверх к привилегированному меньшинству".