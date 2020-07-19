Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CNN: министр торговли США попал в больницу 

ТАСС и ещё 3 29 минут назад
Министра торговли США госпитализировали
Фото: Reuters
Глава Министерства торговли США Уилбур Росс госпитализирован, сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на представителя ведомства.
По ее информации, 82-летний Росс был вынужден обратиться за медицинской помощью "из-за небольших проблем (со здоровьем — прим. ТАСС), не имеющих отношения к коронавирусу". По данным телекомпании, чиновник "чувствует себя хорошо" и скоро, как ожидается, будет выписан из больницы. Других подробностей не приводится.
Американский Минторг Росс возглавляет с февраля 2017 года.
ТАСС: последние новости
В китайском городе Урумчи отменили почти 90% рейсов после выявления случая COVID-19 В китайском городе Урумчи отменили почти 90% рейсов после выявления случая COVID-19 WSJ: исследователи в США отслеживали сигналы мобильников на военных объектах в России WSJ: исследователи в США отслеживали сигналы мобильников на военных объектах в России Глава Пентагона призвал к укреплению НАТО для сдерживания России Глава Пентагона призвал к укреплению НАТО для сдерживания России
В мире , США , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин рассказал об измене Варум
Агутин рассказал об измене Варум
С-400 взвинтили цену на F-35
С-400 взвинтили цену на F-35
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
С приветом от Техаса: как умер и воскрес американский наемник…
Ольга Бузова и Dava расстались
Ольга Бузова и Dava расстались
Видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
00:28
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
00:33
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
Спасение россиян во время урагана попало на видео
00:41
Спасение россиян во время урагана попало на видео
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
02:05
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
00:20
Пираты похитили россиян с танкера в Гвинейском заливе
Происшествия
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
03:19
Раскрыта правда о второй волне COVID-19
Общество
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
02:31
«Угрожают мне»: новые данные о смерти экстрасенса
Происшествия
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение