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Пентагон отреагировал на сообщения о «шпионившем на Россию» американском военном 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
США ответили на сообщения о «шпионившем на Россию» военном
Фото: Reuters
Пентагон решил не комментировать дело в отношении американского военнослужащего, обвиняемого в передаче секретных данных российскому гражданину.
«Мы не комментируем готовящиеся или продолжающиеся судебные разбирательства», — сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее СМИ со ссылкой на материалы суда сообщили, что офицеру военно-морских сил США Чарльзу Бриггсу предъявили обвинение в передаче секретных сведений России.
По этим сведениям, Бриггс якобы передавал данные по национальной обороне некоему российскому гражданину. Офицер также скрывал факт общения с россиянином и поездку в Сербию во время отпуска в 2018 году. В документах не конкретизируется, какую именно информацию мог передавать военный, и как он познакомился с россиянином.
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В мире , Пентагон , ИТАР-ТАСС
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