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Американского офицера обвинили в передаче России секретных данных 

РИА Новости 29 минут назад
Американского офицера обвинили в передаче РФ секретных данных
Фото: U.S. Air Force / Maj. Christopher Vasquez
Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.
Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.
По информации портала, Бриггс имел доступ к данным по государственной безопасности с октября 2018 года по январь 2019 года. В обвинительном заключении указывается, что он передал секретные сведения "человеку с российским гражданством".
Кроме того, Бриггс якобы скрыл от начальства свою поездку в Сербию и не сообщил о контактах с россиянином и итальянцем. Также его обвиняют в хранении и просмотре детской порнографии.
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