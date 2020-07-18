Американского офицера обвинили в передаче РФ секретных данных

Американского военнослужащего Чарльза Бриггса обвинили в передаче России секретной информации, сообщило издание The Virginian-Pilot со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что на следующей неделе он предстанет перед военным трибуналом высшей инстанции.

По информации портала, Бриггс имел доступ к данным по государственной безопасности с октября 2018 года по январь 2019 года. В обвинительном заключении указывается, что он передал секретные сведения "человеку с российским гражданством".

Кроме того, Бриггс якобы скрыл от начальства свою поездку в Сербию и не сообщил о контактах с россиянином и итальянцем. Также его обвиняют в хранении и просмотре детской порнографии.