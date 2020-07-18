Армения и Азербайджан раскрыли взаимное коварство 

По словам Даргяхлы, «в целях провокации» армянские вооруженные силы целенаправленно скрывают свои огневые точки вблизи своих гражданских объектов или за ними. Он заявил, что азербайджанская армия наносит удары лишь по военным целям Армении.

«Огневые точки подразделений вооруженных сил Армении, которые преднамеренно атаковали азербайджанские села, гражданское население и гражданские объекты, были подавлены точным огнем наших подразделений», — сказал представитель армии.

Между тем сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с руководящим составом Минобороны. Он также обвинил противную сторону в действиях под прикрытием гражданских объектов.

«У нас есть доказательства и данные о том, что ВС Азербайджана разместили артиллерию, бронетехнику между жилыми домами в селе Агдам, которое расположено напротив Чинари. И именно оттуда взяли под прицел наши села, чтобы представить ответные действия наших ВС как нападение на гражданское население», — сказал Пашинян. Его цитирует «Sputnik Армения».