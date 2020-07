Современная Украина — один из основных полюсов притяжения для ультраправых со всего мира. Почти четыре тысячи иностранцев из 35 стран уже прошли обучение и сражались в отрядах ополчения в гражданской войне на Украине. Один из таких отрядов — полк «Азов» — превратился в масштабное движение, создал государство внутри государства, раскинул свои щупальца по всей Европе и хочет создать украинский Иностранный легион.

«Я вижу Украину как место, где ультраправые могут пройти обучение, получить военную и идейную поддержку. Во многих отношениях для ультраправых Украина — это то же самое, чем была Сирия для ИГИЛ*» (террористическая организация запрещена в РФ — прим. ред.), — сказал Р2 Джейсон Блазакис, помощник следователя в Soufan Center и директор Центра по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Калифорнии, США. — «Украина — это черный ход в ЕС, на который ультраправые обратили внимание, и угроза несомненна. Боевики тренируются на полях сражений Украины, а потом возвращаются в свои родные страны».

Эту ситуацию доклад Soufan Center «White Supremacy Extremism: The Transnational Rise of the Violent White Supremacist Movement», опубликованный в сентябре 2019 года, называет тревожной.

«Как джихадисты использовали конфликты в Афганистане, Чечне, на Балканах, в Ираке и Сирии для совершенствования тактик и техник и для укрепления международных связей, так и правые экстремисты используют Украину», — сказано в документе.

Террорист, ответственный за трагедию в двух мечетях в Крайстчерч, Новая Зеландия , в марте 2019, был основательно связан с ультраправыми по всему миру. Бронежилет, который был на нем во время покушения, имел знак черного солнца, популяризированный полком «Азов». В манифесте «Великое замещение», написанном им для оправдания массового убийства, террорист сообщает о том, что бывал на Украине. Незамедлительно появились подозрения, что он присоединился к «Азову» вскоре после его образования в 2014 году, несмотря на то что полк отрицает какие-либо связи с этим человеком.

Несколько месяцев спустя после массового убийства пятидесяти мусульман манифест был переведен на украинский неонацистами организации Wotanjugend, связанной с «Азовом», сообщает сайт Bellingcat. Были отпечатаны тысячи копий, а боевики, чья принадлежность не установлена, позировали для фото с экземплярами манифеста.

Массовое убийство в Крайстчерч привлекло внимание к той угрозе, что несут в себе ультраправые Украины для Европы и США. Она выражается как в возможности совершения покушений мелкими группами или «одинокими волками», так и в вероятности образования или усиления уже существующих неонацистских организаций в родных странах террористов. Такие объединения, как The Base и Attonwaffen Division уже установили связи с «Азовом», как предполагается, для проведения обучения. На Западе террористы из ультраправых более распространены, чем джихадисты.

Италии, Дании, Германии, Реальность еще более тревожит, если принимать во внимание приведенное в том же докладе число иностранных ополченцев, уже сражавшихся в украинской войне против пророссийских сепаратистов, речь идет о 17241 человеке. Из них 3879 иностранцев, среди которых, с свою очередь, 879 из 36 различных стран — Швеции , США, Израиля Франции и даже Португалии — сражались на украинской стороне. Большая часть иностранцев (3000) происходит из России. Российские неонацисты разделились на тех, кто поддерживает так называемый русский империализм или выступает против него.

Что касается Португалии, как минимум один португалец состоял в одном из батальонов украинского добровольческого корпуса ультраправой организации «Правый сектор» ** (организация запрещена в России — прим.ред.).

«Два года назад [2018] я узнал о гражданине Португалии, который в течении двух-трех месяцев принимал участие в сражениях в рядах украинского добровольческого корпуса», — сообщил Р2 следователь, собиравший сведения для того доклада, однако он не сообщил никаких более подробных данных о личности боевика.

Однако большая часть европейских неонацистов присоединилась к пророссийским сепаратистам в их войне против украинских ополченцев (13372 человека, среди которых 1372 — русские).

Подсчет боевиков, которые уже прошли через украинские отряды, был произведен на основе данных открытых источников, то есть на основе фотографий и комментарий на форумах и в социальных сетях, поэтому не стоит исключать возможность того, что реальные цифры намного выше, заключает доклад. Однако как такая ситуация сложилась?

«Азов» рождается с войной

Украинские ультраправые открыто появились на политической арене во времена Евромайдана против президента Виктора Януковича в 2013 и захватили улицы Киева . Янукович, союзник российского президента Владимира Путина , был свергнут и немногим позже, в марте 2014, Москва аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов Донецка Луганска , положив начало войне, продолжающейся по сей день и уже унесшей жизни 13 тысяч человек, среди которых множество мирных жителей.

Украинская армия не имела возможности сражаться с сепаратистами, и поэтому новоизбранный президент Украины Петр Порошенко , обратился к помощи добровольцев, взявшихся за оружие для борьбы с российской агрессией. В итоге с этой целью было образовано от 30 до 40 добровольческих батальонов.

Одним из тех, кто стоял за этими событиями, является олигарх Игорь Коломойский — один из двух богатейших людей Украины и тень в правительстве как Порошенко, так и Зеленского. В 2014 году он разрушил сложившийся образ и выступил в защиту Украины, раздавая интервью и финансируя различные батальоны, среди которых «Азов», «Днепр 2», «Шахтёрск» и «Полтава». В апреле того же года он пообещал награду в размере десяти тысяч долларов (девять тысяч евро) тому, кто поймает русского наемника.

С развитием войны Коломойский стал использовать финансируемые им добровольческие батальоны как личную армию для получения политической выгоды и таким образом вошел в конфликт с президентом Украины.

«Бюрократы нуждаются в этих батальонах в качестве физической поддержки, так как ими проще управлять. Ультраправые формирования являются частью этого бюрократического рынка», — сообщил Р2 Вячеслав Лихачев, украинский политолог, специалист по ультраправым этой страны.

Одним из тех, кто откликнулся на зов Порошенко и получил деньги олигарха Коломойского, стал Андрей Билецкий — лидер бывшей неонацистской партии Патриоты Украины** (запрещена в РФ), сформировав 5 мая 204 года батальон «Азов», который впоследствии превратился в полк и сейчас движется к тому, чтобы стать дивизионом, хотя ему все еще не хватает численности (10 тысяч). Билецкий был настолько популярен, что даже стал депутатом в 2014-2019 годах, сначала в качестве независимого, а потом при поддержке политической партии «Азова» — «Национальный корпус»**.

После непродолжительных тренировок боевики отправлялись на фронт, где вскоре после встречи с хорошо обученными и поддерживаемыми Москвой сепаратистами полк понес значительные потери. Порошенко в итоге объединил эту военизированную организацию с украинской Национальной Гвардией 12 ноября 2014 года, что было интерпретировано как попытка контролировать ее и как способ снабжать ее первоклассным оружием, предоставленным США (в 2018 году Конгресс одобрил закон, согласно которому запрещается поставлять оружие «Азову», однако о его применении на практике неизвестно), Европейским Союзом (снаряжение, например, бронежилет) и Канадой. Даже Израиль разрешил производить свое основное оружие, Тавор 21, на украинских заводах, так что в итоге оно оказывается в руках неонацистов. На сайте «Азова» в разделе «Поддержка» размещен логотип израильской компании, обладающей патентом на производство штурмовой винтовки.

Сейчас «Азов» располагает артиллерией, броневиками пехотой и даже тренировочными лагерями. Основной расположен в Мариуполе на юге Украины на побережье Азовского моря. Там и тренируются иностранные боевики, ответившие на призыв вступить в ряды полка, прозвучавший вскоре после его образования. В 2015 году иностранцы избрали ответственного — Гастона Бессона, французского наемника, который сражался в Камбодже, Лаосе, Бирме, Суринаме и Хорватии. Сообщалось, что он получает сотни контактов каждый день.

Полк прошел путь от простого военизированного объединения до полномасштабного движения, заняв свою нишу и получая уважение общества, так как его бойцы представлялись героями, сражающимися с российской экспансией. «Азов» — это масштабная ультраправая организация, называющая себя «Движение „Азов“ и подчиняющаяся только Андрею Билецкому. В движение входят различные организации: полк „Азов“, партия „Национальный корпус“, „Ветеранское братство“ и т.д. Кроме того, он имеют влияние на другие неонацистские объединения, например, Wotanjugend.

Военизированные объединения широко представлены в социальных сетях, газетах, на радио. Всякий раз, когда погибает кто-то из начальников, организуется церемония с военным парадом и залпами.

Проникновение в государственный аппарат

Движение „Азов“ проникло в украинский государственный аппарат и сейчас неотделимо от него. Оно получает политическую и военную поддержку, а также миллионы евро финансирования на свои молодежные патриотические программы (девятилетние дети проходят военную подготовку). Это проникновение признано секретарем Международного отдела „Национального корпуса“ Еленой Семеняка. „Всего за четыре года движение „Азов“ превратилось в государство в государстве“, — написала она в Фейсбуке 29 октября 2018 года.

Министр Внутренних дел при Порошено и при нынешнем президенте Украины считается ответственным за растущее влияние неонацистов в государственном аппарате Украины. Арсен Аваков использует военизированное объединение в собственных интересах. Он позиционирует себя в качестве единственного, кто может его контролировать, и недавно объединился с миллиардером Коломойским, вступившем в конфликт с Зеленским. Аваков всегда выступает в защиту боевиков, когда они обвиняются в неонацизме. Зеленский тоже их защищает, однако не настолько открыто, и даже не так давно решил наградить боевиков „Азова“ за доблесть, проявленную в боях.

»Азов» в настоящее время настолько могущественен, что может отказаться от наград главы государства, что рассматривается некоторыми аналитиками как угроза самому украинскому государству. В конце октября верховный главнокомандующий вооруженными силами распорядился отступить из Золотого и двух других городов, чтобы увеличить расстояние между войсками и избежать постоянных стычек во время режима прекращения огня. Однако лидер «Азова» не подчинился и угрожал послать в Золотой десять тысяч добровольцев, чтобы «кровью защитить занятые позиции».

Зеленский отправился на линию фронта, чтобы пообщаться с ополченцами, но в итоге обвинил их в том, что они считают его «дураком», и в том, что они «ставят ему ультиматум». Ополченцы настаивали на своем и в конце концов были разоружены украинскими военными и удалены с линии фронта. Украинская пресса опасалась, что эта напряженная ситуация приведет к кровопролитию.

Аваков сыграл основную роль в улаживании кризиса в правительстве и в очередной раз доказал свою незаменимость для внутреннего порядка. Его власть опирается на то, что украинская пресса называет «двойной игрой». Он поддерживает, с одной стороны, военных, а с другой — ополченцев.

Аваков посетил тренировочный лагерь «Азова» в Мариуполе 28 октября 2019 года, чтобы продемонстрировать им поддержку и за несколько дней до этого заявил, что «отряд специального назначения „Азов“ — это легальное объединение в рамках „Национальной гвардии“, его военные достойно проявили себя в деле защиты родины». «Информационная компания, сообщающая о предполагаемой нацистской идеологии, распространенной среди ополченцев, — это попытка подорвать доверие иностранных партнеров к Украине и спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками», — продолжил министр. Полк «Азов» в последнее время особенно заботится о том, чтобы не быть связанным с предубеждениями политического характера.

Азов тянет щупальца к Европе

Аннексия Крыма и поддержка сепаратистов на востоке Украины разделила ультраправых Европы в их отношении к России. Большая часть рассматривает военные действия Путина, продиктованные в том числе одним из его основных советников и идеологом ультраправых Александром Дугиным , как ответ на усиление Запада, к которому причисляют США, НАТО и ЕС. Французское «Национальное объединение» и итальянская «Лига» продолжают поддерживать Россию. Со своей стороны, португальская партия Chega выступила в Парламенте в защиту Украины и осудила российскую агрессию, за что «Движение „Азов“ считает ее своим союзником.

В связи с тем, что военные действия отторгаются мировым сообществом, украинские ультраправые оказались изолированными на международной политической сцене. „Азов“ незамедлительно попытался повернуть ситуацию это в свою пользу, и у них это получилось. В 2013 году трое украинских военных создали Misanthropic Division (MD)*** (запрещена в России — прим.ред.), международную неонацистскую сеть с целью создать национальное государство на территории восточной Европы. Однако с 2015 года из-за войны с Россией сеть занялась украинским вопросом и стала рекрутировать бойцов для рядов „Азова“. Misanthropic Division действует до сих пор, в основном, на территории Украины.

С другой стороны, политическое подразделение „Азова“ — „Национальный Корпус“ (ранее — „Гражданский корпус“) — создало компанию по информированию о российской угрозе, а также международную сеть под руководством Елены Семенка, последовательницы Дугина вплоть до момента аннексии Крыма, которая посещает различные европейские конференции. В 2018 году она приезжала в Португалию по приглашению Escudo Identitário — неофашистской португальской организации.

Пропагандистские действия Семеняка начались с центральной и восточной Европы и позднее распространились на более дальние европейские страны — Италию, Португалию, Норвегию, Швецию и Великобританию.

В то же время были организованы политические мероприятия в украинской столице — конференции PanEuropa в 2017 и 2018 годах в Киеве, политический проект Intermarium Support Group — группа поддержки созданная в 2006 году Билецким, имеющая в основе геополитический концепт альтернативный атлантизму и чьи корни уходят в учение польского мыслителя Йозефа Пилсудского. Концепт, предлагаемый ультраправыми, заключается в стратегии безопасности, сосредоточенной на „этнофутуризме“ с целью объединить страны от Балтики до Черного моря в региональный альянс. Это реакция „Азова“ на отсутствие интереса на Западе к сотрудничеству с Украиной.

»Азов» приглашает на эти мероприятия ультраправых теоретиков, среди которых американец Грег Джонсон (высланный из Норвегии в ноябре 2019 года из-за того, что он поддерживал террориста Андерса Брейвика, и пропустивший рейс в Португалию, где собирался участвовать в конференции ультраправых по вопросу мигрантов) и различные политические лидеры с опорой на страны-участницы предполагаемого Интермариума.

Эти международные связи, кроме прочего, имеют целью создание украинского иностранного легиона. «Иностранные добровольцы начинают присоединяться к батальону „Азов“ в 2014-2015 годах. Таким образом, в момент создания „Национального корпуса“ наша общая мечта — формирование украинского Иностранного легиона — была включена в программу партии», — написано в одной из публикаций Intermarium Support Group на Фейсбуке. Там же сообщается, что четвертая конференция организации в Загребе, Хорватия, «обещает поднять сотрудничество на новый уровень».

Полк «Азов» уже стал почетным членом организации ветеранов Francopan, сотрудничающий с французским Иностранным легионом. «Для этой организации [»Азов»] синергетическое сотрудничество с иностранными вооруженными силами беспрецедентно», — сказано в той же публикации от 23 июня 2019 года.

Боевые искусства для вербовки

Жестокость всегда была характерной чертой ультраправых. С популяризацией смешанных боевых искусств начальники военизированных объединений нашли новую область для вербовки. Они устанавливают международные связи на турнирах, где принимают участие бойцы из США и Европы.

«Азов» увидел эту возможность и воспользовался ей для вербовки Дениса Капустина (известного как Денис Никитин ), одного из наиболее влиятельных боевиков европейских ультраправых, имеющего двойное гражданство в России и Германии и имеющего контракт со спортивной организацией White Rex. Никитин занимается обучением членов британского неонацистского движения «Национальное действие», запрещенного властями, и именно он является ответственным за Reconquista Club — место, где «Азов» организовывает турниры в Киеве.

«Если мы будем убивать по одному иммигранту в день, то убьем 365 иммигрантов за год, но все равно десятки тысяч иммигрантов попадут к нам любым путем. Я понял, что мы боремся со следствием, а не с причиной. сейчас мы боремся с ней в умах, не на улицах, а в социальных сетях», — сказал Никитин The Guardian в апреле 2018 года.

Никитин ответственен за привлечение бойцов из США и Европы на турниры, которые организуются через сеть клубов по всей Европе. Во Франции он организовывает Pride France в Париже с 2013 года, а также Day of Glory в Лионе в сотрудничестве с Blood and Honor, организацией, признанной террористической Европолом. С 2015 года он организовывает немецкий фестиваль Kampf der Nibelungen, запрещенный германскими властями, и греческий — Pro Patria в сотрудничестве с бывшими и нынешними членами неонацистской организации «Золотая заря». Уже в 2018 году был организован Shield and Sword — фестиваль неонацистов с турниров ММА.

У Никитина есть связи по всему континенту, в том числе в России, например, с организацией Fathers Frost Mode (FFM), которая проводит турнир ММА Hammer of the Will. Никитин и лидер FFM Макс Савельев близко знакомы, последний побывал в Португалии в 2018 году. Считается, что Украина стала базой для бойцов ультраправых. В начале мая близкий «Азову» Богдан Ходаковский, лидер неонацистской украинской группы «Традиция и порядок», появился в прямом эфире в Инстаграм, где Никитин выступал в качестве переводчика, и сказал, что «Европейский Союз должен быть уничтожен».

«Мы собираем силы в Европе. Мы готовы создать там базу, безопасное место, и выступить с крестовым походом на Брюссель, либералов и иммигрантов», — сообщил Ходаковский, подчеркивая, что «они хорошо закреплены в Украине и могу проводить любые виды учений».

Многие пользователи спрашивали: «Как я могу присоединиться к вам в Украине для тренировок?», и получали рекомендацию перейти в личные сообщения.

Два лидера ультраправых объявили в том же прямом эфире, что «Традиция и порядок» откроет филиал в Германии, чтобы объединить «славян и германцев» и «обменяться теоретическими и практическими знаниями». Связи в ММА служат, чтобы наводить мосты и создавать организации в сотрудничестве с ультраправыми украинскими организациями, которые занимаются военной подготовкой. Начав с объединения в Украине, «Движение „Азов“ и его союзники превратили страну в маяк для части ультраправых.