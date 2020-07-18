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Американца арестовали за передачу военных тайн России 

Майк Габриелян и ещё 16 46 минут назад
Американца арестовали за передачу военных тайн России
Фото: US NAVY / Reuters
Старшину ВМС США арестовали из-за передачи военной тайны гражданину России. Моряк предстанет перед трибуналом. Об этом сообщает The Virginian Pilot.
Следствие считает, что чиф-петти-офицер (воинское звание на флоте США, старшина) Чарльз Бриггс передал россиянину информацию, хранящуюся на служебном компьютере на авиабазе Оффутт, где служил в 2019 году. Данные касались вопросов национальной обороны. О какой именно информации идет речь пока непонятно.
В последнее время Бриггс работал в сфере информации и технологий в военно-морском медицинском центре Портсмута.
В обвинении сказано, что старшина понимал, что информация может быть использована для того, чтобы «нанести ущерб Соединенным Штатам или принести пользу иностранным гражданам».
Также утверждается, что Бриггс скрыл контакты с гражданином России и гражданином Италии, а также не сообщил о своей поездке в Сербию.
Кроме того, Бриггсу вменяют две статьи, связанные с детской порнографией.
Сейчас старшина содержится в предварительном заключении. В среду ему должны предъявить обвинение.
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В мире , Происшествия , ЦРУ , США
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