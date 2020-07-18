Основатель популярного журнала умер от рака 

Умер основатель журнала Time Out Тони Эллиотт. Издатель скончался после продолжительной болезни, ему было 73 года. Некролог опубликован на сайте компании.

With great sadness we announce that Time Out’s visionary founder Tony Elliott passed away on 16th July, after a long illness. A tireless champion of city culture, his life and work inspired millions of people and he will be sorely missed. Tony, Time Out salutes you! pic.twitter.com/B6fG9zcz0U— Time Out London (@TimeOutLondon) July 17, 2020

«С тяжелым сердцем я должен сообщить вам печальную новость о кончине Тони Эллиотта, основателя Time Out. Тони долго и отважно боролся с раком легких. Он не позволял болезни остановить себя. Он продолжал смотреть на мир пытливыми глазами, с тем врожденным любопытством, которым обладают весьма немногие. И он до самого конца был горд своим ребенком: журналом Time Out», — говорится в некрологе, подписанном издателем Джулио Бруно.

Time Out — издание о городских развлечениях и культурной жизни. Основан в 1968 году в Лондоне как альтернативный андеграундный журнал. Впоследствии он превратился в культовое издание, печатающее объявления и рецензии о городских событиях. Сейчас журнал выпускается более чем в 60 городах мира, включая города России.