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Основатель популярного журнала умер от рака 

Майк Габриелян и ещё 4 24 минуты назад
Основатель популярного журнала умер от рака
Фото: Twitter
Умер основатель журнала Time Out Тони Эллиотт. Издатель скончался после продолжительной болезни, ему было 73 года. Некролог опубликован на сайте компании.
«С тяжелым сердцем я должен сообщить вам печальную новость о кончине Тони Эллиотта, основателя Time Out. Тони долго и отважно боролся с раком легких. Он не позволял болезни остановить себя. Он продолжал смотреть на мир пытливыми глазами, с тем врожденным любопытством, которым обладают весьма немногие. И он до самого конца был горд своим ребенком: журналом Time Out», — говорится в некрологе, подписанном издателем Джулио Бруно.
Time Out — издание о городских развлечениях и культурной жизни. Основан в 1968 году в Лондоне как альтернативный андеграундный журнал. Впоследствии он превратился в культовое издание, печатающее объявления и рецензии о городских событиях. Сейчас журнал выпускается более чем в 60 городах мира, включая города России.
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В мире , Шоу-бизнес , Журнал Time
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