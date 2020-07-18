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Президент Сербии решил стать баскетбольным тренером 

News.ru и ещё 7 1 час назад
Президент Сербии решил стать баскетбольным тренером
Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сербский лидер Александр Вучич решил получить профессию тренера по баскетболу, чтобы осуществить «детскую мечту».
Во второй раз в жизни я стал студентом, на этот раз — высшей спортивной школы профессионального обучения, чтобы стать тренером по баскетболу для детей. Вы не поверите, насколько я счастлив, что спустя столько лет начинаю осуществления детских мечтаний, — написал он в Instagram.
Сообщение президент сопроводил фото, на котором он запечатлён со студенческой книжкой.
В юности сербский лидер активно занимался баскетболом, а сегодня является болельщиком спортивного общества «Црвена Звезда».
Мнения соотечественников Вучича по данному вопросу разделились. Одни поддержали главу государства, отметив, что спорт является визитной карточкой страны. Другие, настроенные критически, предположили, что решение президента связано с проходящими в стране с начала июля массовыми протестами, участники которых требуют отставки Вучича.
Как ранее писал NEWS.ru, причиной протестных акций в Сербии является недовольство населения политикой властей на фоне пандемии коронавируса. В большинстве своём они проходят мирно. Вучич назвал такие акции бессмысленными и призван сограждан вести себя дисциплинированно, чтобы предотвратить распространение инфекции.
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В мире , Александр Вучич , Сербия
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