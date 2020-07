Трамп назвал лживой книгу своей племянницы 

По словам американского лидера, Мэри Трамп трудно назвать любимчиком в их семье. «Мы не испытывали к ней большого уважения или симпатии. Я бы никогда не сказал этого, если бы она не написала настолько глупую, ужасную и лживую книгу», — сказал он.

Дональд Трамп также отметил, в опубликованной книге его сильно задевает критика отца и матери.

Напомним, что почти миллион экземпляров книги племянницы президента США Мэри Трамп раскупили за первый день продаж.

Отмечается, что книга Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) также побила рекорд продаж мемуаров бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона