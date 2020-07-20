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Трамп назвал лживой книгу своей племянницы 

Мир24 и ещё 10 1 час назад
Трамп назвал лживой книгу своей племянницы
Фото: kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп назвал лживой книгу своей племянницы Мэри Трамп, сообщает «Лента.ру» со ссылкой Fox News.
По словам американского лидера, Мэри Трамп трудно назвать любимчиком в их семье. «Мы не испытывали к ней большого уважения или симпатии. Я бы никогда не сказал этого, если бы она не написала настолько глупую, ужасную и лживую книгу», — сказал он.
Дональд Трамп также отметил, в опубликованной книге его сильно задевает критика отца и матери.
Напомним, что почти миллион экземпляров книги племянницы президента США Мэри Трамп раскупили за первый день продаж.
Отмечается, что книга Мэри Трамп «Слишком много и всегда мало: как моя семья создала самого опасного человека в мире» (Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man) также побила рекорд продаж мемуаров бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
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В мире , Безопасность , Джон Болтон , Дональд Трамп , Lenta.ru , Fox News , США
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