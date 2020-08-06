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Билл Гейтс предсказал «катастрофу опаснее коронавируса» 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Предсказана «катастрофа опаснее коронавируса»
Фото: Reuters
Предприниматель Билл Гейтс назвал последствия загрязнения атмосферы такими же губительными, как и пандемии коронавируса. В своем блоге миллиардер и филантроп предсказал климатическую катастрофу уже в ближайшие десятилетия.
Основатель Microsoft считает, что уже через несколько десятков лет связанный с экологией глобальный кризис потрясет планету. Гейтс полагает, что человечество должно ожидать увеличение смертности и экономические трудности:

«Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже».

В качестве предупреждения катастрофы бизнесмен предлагает радикально снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.
Объясняя опасность нового кризиса, Гейтс заявил, что в случае ухудшения экологии смерть людей и проблемы с экономикой будут преследовать человечество дольше, чем пандемия COVID-19. По его оценке, в течение 40 лет смертность от повышения уровня температуры на планете сравнится со смертностью от коронавируса — порядка 14 смертей на 100 тысяч человек. Гейтс полагает, что в случае изменения климата в худшую сторону к концу столетия смертность от климатических факторов увеличится до 73 смертей на 100 тысяч человек. «К 2100 году последствия изменения климата могут стать в пять раз смертоноснее, чем коронавирус», — заметил автор.
По мнению предпринимателя, человечество должно усвоить уроки COVID-19 и быть готовым противостоять глобальному изменению климата. Гейтс предложил несколько шагов по недопущению катастрофы. В частности, Билл Гейтс считает, что контролировать выбросы нужно с помощью науки и инноваций. Также он уверен, что решения против экологических бедствий должны работать и в развивающихся странах.

«Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии», — заявил миллиардер, отмечая ограниченное количество времени, которое осталось у человечества для решения проблемы.

По словам Гейтса, в отличие от вакцины от коронавируса, «которая будет у нас в следующем году», не существует двухлетнего решения проблемы изменения климата.
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Комментарии
В мире , Экология , Билл Гейтс , Microsoft
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