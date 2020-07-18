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На западе Франции загорелся собор XV века: видео 

ТК «Звезда» и ещё 17 1 час назад
Место происшествия оцеплено. Спасатели рекомендуют жителям не подходить к церкви.
В соборе Святых Петра и Павла в городе Нант, расположенном на западе Франции, произошел пожар. Видео возгорания опубликовано в социальных сетях.
На кадрах — огромный столб черного дыма, поднимающийся в небо. На месте работают несколько пожарных машин.
По данным телеканала BFM, пожар вспыхнул около 7:30 по местному времени (8:30 мск). О причинах возгорания пока не сообщается. Информации о пострадавших нет.
Место происшествия оцеплено. Спасатели рекомендуют жителям не подходить к собору.
Кафедральный собор Святых Петра и Павла заложили в 1434 году, он возводился в течение 457 лет. Это одна из крупнейших готических церквей Франции.
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В мире , Видео , Происшествия , Нант
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