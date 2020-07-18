В США умер борец за права темнокожих Джон Льюис

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Джон Льюис , считавшийся одним из наиболее видных борцов за права темнокожего населения, умер в пятницу в возрасте 80 лет. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси.

"Сегодня Америка оплакивает потерю одного из величайших героев американской истории — конгрессмена Джона Льюиса, который был совестью Конгресса", — говорится в ее заявлении.

В декабре 2019 года у политика был диагностирован рак поджелудочной железы на последней стадии, однако он пообещал тогда, что продолжит представлять в Конгрессе свой округ.

Льюис являлся одним из организаторов знаменитого марша на Вашингтон, который провел в 1963 году Мартин Лютер Кинг. В Конгресс он впервые прошел в 1986 году и с тех пор 17 раз подряд занимал эту выборную должность, представляя один из округов города Атланта.