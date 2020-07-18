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Потерявшая передний зуб в прямом эфире телеведущая объяснила конфуз 

Lenta.ru 13 минут назад
Потерявшая зуб в прямом эфире ведущая объяснилась
Фото: Кадр: @marichkapadalko
Телеведущая украинского телеканала «1+1» Маричка Падалко, потерявшая передний зуб во время выпуска новостей в прямом эфире, описала произошедшее. Своими эмоциями она поделилась в Instagram-аккаунте.
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали … і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося… Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і … понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) — і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua

Публикация от  Марічка Падалко (@marichkapadalko)

Она уточнила, что у нее выпал не весь зуб, а его часть, которую недавно установил стоматолог. По словам Падалко, этой части зуба она лишилась более десяти лет назад, когда ее маленькая дочь случайно ударила ее металлическим будильником.
«Сейчас решилась наконец на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно, поэтому произошло то, что произошло», — призналась телеведущая.
Падалко поиронизировала над случившимся и отметила внимательность зрителей, которые обратили внимание на этот эпизод.
«Новая "слава" пришла откуда не ждали. И поддержка тоже. Это, наверное, самый курьезный опыт за двадцать лет работы ведущей. Прямой эфир тем и прекрасен, что всегда непредсказуем», — заявила она.
15 июля видео стало популярным в соцсетях. В комментариях к ролику многие пользователи похвалили ведущую за ее хладнокровие и выразили ей сочувствие.
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