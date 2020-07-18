В Сенате заявили о лживости досье на Трампа

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Грэм, близкий союзник Трампа, напомнил в пресс-релизе, что досье было важным документом, оправдывающим ордер суда на слежку за американским гражданином, тогдашним советником штаба Трампа Картером Пейджем.

" (Рассекреченный) меморандум министерства юстиции ясно показывает, что надежность досье была полностью дискредитирована после общения с первичным источником", — заявил Грэм.

Комитет сената рассекретил 57-страничный конспект трехдневного интервью ФБР с неназванным источником досье. Также были рассекречены комментарии бывшего агента контрразведки ФБР Питера Стржока, которого штаб Трампа подозревал в сознательном саботаже расследования и политическом преследовании.

Досье составил в 2016 году Кристофер Стил — бывший сотрудник британских спецслужб, который по заказу политических противников Трампа подготовил на него компрометирующее досье для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Досье попало в прессу после выборов 2016 года.

В докладе утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Спецслужбы США, которыми на тот момент руководили еще назначенцы Барака Обамы , не стали ни подтверждать, ни опровергать содержание досье и сальные подробности, которыми оно изобиловало. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал досье газетной "уткой".