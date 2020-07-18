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В США сенатор заявил, что документы показывают лживость досье на Трампа 

РИА Новости и ещё 3 35 минут назад
В Сенате заявили о лживости досье на Трампа
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Сенатор США республиканец Линдси Грэм заявил, что рассекреченные документы показывают лживость компрометирующего досье на президента Дональда Трампа.
Грэм, близкий союзник Трампа, напомнил в пресс-релизе, что досье было важным документом, оправдывающим ордер суда на слежку за американским гражданином, тогдашним советником штаба Трампа Картером Пейджем.
" (Рассекреченный) меморандум министерства юстиции ясно показывает, что надежность досье была полностью дискредитирована после общения с первичным источником", — заявил Грэм.
Комитет сената рассекретил 57-страничный конспект трехдневного интервью ФБР с неназванным источником досье. Также были рассекречены комментарии бывшего агента контрразведки ФБР Питера Стржока, которого штаб Трампа подозревал в сознательном саботаже расследования и политическом преследовании.
Досье составил в 2016 году Кристофер Стил — бывший сотрудник британских спецслужб, который по заказу политических противников Трампа подготовил на него компрометирующее досье для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Досье попало в прессу после выборов 2016 года.
В докладе утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Спецслужбы США, которыми на тот момент руководили еще назначенцы Барака Обамы, не стали ни подтверждать, ни опровергать содержание досье и сальные подробности, которыми оно изобиловало. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал досье газетной "уткой".
ФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.
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Комментарии
В мире , США , Санкции , Дмитрий Песков , Барак Обама , Роберт Мюллер , Линдси Грэм , Кристофер Стил , Дональд Трамп , ФБР , Минюст РФ
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