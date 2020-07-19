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Число смертей пациентов с COVID-19 в мире превысило 600 тысяч человек 

РИА Новости и ещё 3 21 минуту назад
Названо число жертв коронавируса в мире
Фото: Reuters
Количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19 во всем мире превысило 600 тысяч, за все время заразились свыше 14,1 миллиона человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Согласно данным университета, по состоянию на 02.50 мск, с начала эпидемии во всем мире выявили 600 435 летальных исходов и 14 186 245 случаев заражения коронавирусом.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в США — 3 697 743.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , ВОЗ
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