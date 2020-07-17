ВОЗ признала невозможным отправить специалистов в Китай 

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали невозможным направить в Китай большую группу специалистов для изучения происхождения коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.

Как заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан , изначально организация намеревалась отправить в Китай большую группу экспертов, однако пока сомневается, что в июле это будет возможным.

По его словам, два эксперта, которые на прошлой неделе прибыли в КНР, сейчас находятся на карантине в одной из гостиниц Пекина. В ВОЗ также заявили, что эксперты не планируют посещать Ухань, где вспышка была впервые обнаружена в конце прошлого года.

Двое специалистов в ходе своего визита должны определить «объем и сферу охвата» работы для следующего этапа миссии, который будет направлен на установление обстоятельств передачи вируса от животных к человеку.

В конце июня сообщалось о намерении ВОЗ начать расследование причины пандемии коронавируса в Китае.

По данным на 17 июля, в мире насчитывается более 13,9 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 592 тысяч скончались, еще 7,8 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и Перу. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.