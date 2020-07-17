Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВОЗ признала невозможным отправить специалистов в Китай 

Lenta.ru 32 минуты назад
ВОЗ признала невозможным отправить специалистов в Китай
Фото: Reuters
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали невозможным направить в Китай большую группу специалистов для изучения происхождения коронавируса. Об этом сообщает Associated Press.
Как заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, изначально организация намеревалась отправить в Китай большую группу экспертов, однако пока сомневается, что в июле это будет возможным.
По его словам, два эксперта, которые на прошлой неделе прибыли в КНР, сейчас находятся на карантине в одной из гостиниц Пекина. В ВОЗ также заявили, что эксперты не планируют посещать Ухань, где вспышка была впервые обнаружена в конце прошлого года.
Двое специалистов в ходе своего визита должны определить «объем и сферу охвата» работы для следующего этапа миссии, который будет направлен на установление обстоятельств передачи вируса от животных к человеку.
В конце июня сообщалось о намерении ВОЗ начать расследование причины пандемии коронавируса в Китае.
По данным на 17 июля, в мире насчитывается более 13,9 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 592 тысяч скончались, еще 7,8 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, Индии, России и Перу. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
Последние новости
С-400 взвинтили цену на F-35 С-400 взвинтили цену на F-35 Названы самые опасные и благополучные районы Москвы Названы самые опасные и благополучные районы Москвы Путин занялся конфликтом Армении и Азербайджана Путин занялся конфликтом Армении и Азербайджана
Комментарии
В мире , Майкл Райан , ВОЗ , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США зафиксирован первый случай бубонной чумы
В США зафиксирован первый случай бубонной чумы
С-400 взвинтили цену на F-35
С-400 взвинтили цену на F-35
Зеленский вынужденно отказался от Донбасса
Зеленский вынужденно отказался от Донбасса
Иран дал России шанс проучить Саудовскую Аравию
Иран дал России шанс проучить Саудовскую Аравию
Видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Опубликовано видео урагана в Муроме
00:51
Опубликовано видео урагана в Муроме
Происшествия
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
00:35
Драка девушек из-за яиц в Краснодаре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
01:55
Опубликовано видео работы системы наведения UH-60 Black Hawk
Армия Оружие
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
00:52
Появилось видео преодоления водной преграды на БМП
Армия
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
00:54
Ограбление банка на 3,5 млн рублей попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
01:53
Опубликовано видео мощного торнадо в Подмосковье
Происшествия
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
01:10
Появилось видео истерики девушки из-за креветок
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение