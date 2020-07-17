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В США человек заразился бубонной чумой 

Lenta.ru 1 час назад
В США зафиксирован первый случай бубонной чумы
Фото: Reuters
В США случай бубонной чумы зафиксирован у жителя штата Колорадо, сообщила газета Denver Post.
Однако медики уверены, что серьезных причин для беспокойства нет. Отмечается, что это первый случай заражения человека в штате с 2015 года. Предполагается, что американец заразился от белки. Заболевший уже выздоровел.
14 июля стало известно о том, что в Колорадо белка заразилась бубонной чумой. Она стала первым первым зарегистрированным носителем чумы в городе Моррисон неподалеку от Денвера, столицы штата. Впрочем, медики отметили, что при необходимых предосторожностях риск заражения крайне мал, не говоря уже о полноценной вспышке заболевания.
В начале июля вспышка бубонной чумы была зафиксирована в граничащей с Россией Западной Монголии. В больницу доставили 27-летнего мужчину и женщину (возраст не уточняется). Последняя находилась в критическом состоянии. После заболевания с ней прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.
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В мире , США
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