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Чума добралась до США 

Павел Тиунов и ещё 10 21 минуту назад
Чума добралась до США
Фото: ТАСС
В штате Колорадо зафиксирован случай заражения бубонной чумой, сообщает ТАСС. Отмечается, что заболевание зарегистрировано впервые с 2015 года.
Эксперты местного департамента здравоохранения полагают, что мужчина мог заразиться в процессе контакта с белками. В результате в его крови была обнаружена первично-септическая чума. Она, по словам специалистов, не передается от человека к человеку. После лечения пациента курсом антибиотиков, больной выздоровел.
Аналитики отмечают, что в штате Колорадо случаи заражения бубонной чумой не редки. На протяжении почти 80 лет ежегодно фиксируются заболевания, которые передаются местным жителям от грызунов.
Симптомами заражения чумой, напоминают эксперты, является сильная головная боль, температура, тошнота, рвота.
Как сообщал «Рамблер», ранее несколько случаев заболевания чумой были выявлены в Монголии и Китае. 14 июля стало известно, что в Монголии умер 15-летний подросток, который заразился чумой, съев мясо сурка.
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В мире , ИТАР-ТАСС , США
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