«Путин не будет играть в хоккей»: в Сети оценили поведение Лукашенко 

Портал «ИноСМИ» собрал комментарии болгарских интернет-пользователей о ситуации в Белоруссии . Некоторые из них предположили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «устроил театр» с вымышленным заговором, поняв, что не выиграет выборы.

Пользователь под ником Vrana2 назвал Лукашенко «параноиком». По его мнению, Россия не планирует свергать Лукашенко, но отношения двух стран испортятся.

«Одно можно сказать наверняка: Путин больше не сможет вести себя с Лукашенко как со старым приятелем и играть с ним в хоккей», — отметил он.

Пользователь Tsonkooo предположил, что Россия может дестабилизировать ситуацию в Белоруссии в отместку за проведение Парада Победы в Минске, а комментатор под ником Dfjtriktrcdt счел, что Лукашенко пытается установить военные и торговые связи с США и ЕС

«Когда дело пахнет керосином, всем диктаторам мерещатся заговоры», — написала Liz31552545.

С ней согласился пользователь Von_seeckt.

«Элементарный театр Лукашенко! Как это сейчас модно — на каждых выборах разыгрывать антироссийский спектакль», — заявил он.

Пользователь _stankow отметил, что России незачем «путать карты» Лукашенко.

«Чтобы к власти пришел кто-нибудь прозападный из оппозиции?» — написал он.

Как сообщал «Рамблер», ранее Лукашенко заявил, что в стране могут устроить «майдан» с помощью иностранной частной военной кампании. Через несколько дней после этого власти объявили о задержании 32 россиян в санатории под Минском.

Белорусские СМИ назвали задержанных наемниками частной военной компании Вагнера. По версии белорусских правоохранителей, они прибыли в страну для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Против них возбудили дело о подготовке массовых беспорядков. Российские власти заявили, что задержанные следовали через Белоруссию в другую страну.

Все это происходит в преддверии президентских выборов, которые должны состояться в Белоруссии 9 августа.