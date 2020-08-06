«Что бы там ни было, что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, это часть такой несложной политической технологии: вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше — хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально. И последствия у этого будут печальные», — заявил Медведев.