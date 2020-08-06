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TUT (Белоруссия): «Последствия у этого будут печальные» 

ИноСМИ и ещё 2 3 часа назад
Дмитрий Медведев считает, что двусторонние отношения России и Белоруссии стали предметом политического торга в предвыборной борьбе в нашей стране. Видео с его заявлением выложил телеграм-канал «Вы слушали Маяк».
«Все, что происходит в Белоруссии, — это дело самой Белоруссии. Но тем не менее мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения, я даже больше скажу: Союзное государство, интеграция стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании.
Зампред Совета безопасности России заявил, что некоторые последние события в отношениях двух стран связаны с предвыборной кампанией в Белоруссии и являются частью определенной политической технологии.

«Что бы там ни было, что бы ни происходило, невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, это часть такой несложной политической технологии: вылепить образ врага и при помощи этого образа добиться политического результата. А дальше — хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально. И последствия у этого будут печальные», — заявил Медведев.

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Комментарии
В мире , Видео , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ
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