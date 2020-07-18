В Барселоне вновь ввели ограничения из-за коронавируса

Жителей призывают по возможности оставаться дома

Новые ограничительные меры сроком на две недели вводятся в Барселоне и ее окрестностях. Это связано с ситуацией с коронавирусом, объявили власти Каталонии

Так, будут введены ограничения на число посетителей в барах и ресторанах, закрыты ночные клубы, спортзалы и объекты культуры, сообщает «Интерфакс». В городе запрещено собираться группами более 10 человек. Местных жителей призывают по возможности не выходить на улицу.

Запрещено собираться группами более 10 человек. В четверг в Каталонии было зафиксировано около 1,3 тысячи новых случаев заболевания, больше половины из них приходится на Барселону и ее окрестности.