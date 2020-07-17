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Пока вы не уснули: Россия оказалась на пороге чрезвычайных потерь 

Сергей Василенок 50 минут назад
Пока вы не уснули: Россия на пороге чрезвычайных потерь
Фото: Reuters
Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Россия готовится удивить Запад

Отечественная экономика, пострадавшая из-за распространения коронавирусной инфекции, восстановится гораздо быстрее, чем через четыре года, как того ожидают западные специалисты, заявил газете «Взгляд» директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров.

Украина пригрозила России НАТО

По словам министра обороны Андрея Тарана, Украина в качестве ответа на российские военные учения «Кавказ-2020» намерена провести собственные командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020» с привлечением стран НАТО.

"Доллар будет за 65 копеек": деноминацию рубля поддержали

Деноминация российского рубля возможна. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил депутат Государственной думы Владимир Жириновский. 10 июля, как сообщал «Рамблер», экономист Александр Разуваев предложил деноминировать рубль в 100 раз.

Россия оказалась на пороге чрезвычайных потерь

Очень жаркое лето поставило аграриев ряда российских регионов на грань миллиардных потерь. Сложнее всего ситуация в Сибири и на Урале, пишет Znak.

Россияне нашли лазейку на заграничные пляжи

Автор Independent Джоанна Уайтхед рассказала о россиянах, которым удается покинуть страну, несмотря на закрытые границы. Новым транспортным хабом для них стала Белоруссия.

"Не допустить паники": Собянин о смертности в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему смертность в Москве от коронавируса в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке.

"Пусть не называет козлом": водитель напал на пенсионера

Водитель автобуса в Белгороде выгнал пенсионера, оплатившего проезд, из салона. Об этом сообщает «Подъем». «Пусть не называет козлом!» — произносит водитель на видеозаписи, которую опубликовало издание.

Собчак хотят уволить с "Первого канала"

Журналистка Ксения Собчак разжижает мозги молодежи и насаждает правовой нигилизм и должна быть уволена с Первого канала.

Лучший спортсмен 21 века приударил за россиянкой

Российская модель Виктория Одинцова рассказала об отношениях с шестикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Девушка раскрыла тайну в интервью YouTube-каналу Peopletalk TV. Об этом сообщает Lenta.ru.

Мигранты устроили бунт в Шереметьево

Рабочие устроили бунт в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеграм-канал «База».
Видео дня. Собчак села в тюрьму ради рекламы продуктов
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В мире , Виктория Одинцова , Владимир Жириновский , Сергей Собянин , Владимир Назаров , Ксения Собчак , Александр Разуваев , Льюис Хэмилтон , Госдума , Аэропорт Шереметьево , НАТО , Первый канал , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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