Пока вы не уснули: Россия на пороге чрезвычайных потерь

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Россия готовится удивить Запад
Отечественная экономика, пострадавшая из-за распространения коронавирусной инфекции, восстановится гораздо быстрее, чем через четыре года, как того ожидают западные специалисты, заявил газете «Взгляд» директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров.
Украина пригрозила России НАТО
По словам министра обороны Андрея Тарана, Украина в качестве ответа на российские военные учения «Кавказ-2020» намерена провести собственные командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020» с привлечением стран НАТО.
"Доллар будет за 65 копеек": деноминацию рубля поддержали
Деноминация российского рубля возможна. Об этом, как сообщает «Ура.ру», заявил депутат Государственной думы Владимир Жириновский. 10 июля, как сообщал «Рамблер», экономист Александр Разуваев предложил деноминировать рубль в 100 раз.
Россия оказалась на пороге чрезвычайных потерь
Очень жаркое лето поставило аграриев ряда российских регионов на грань миллиардных потерь. Сложнее всего ситуация в Сибири и на Урале, пишет Znak.
Россияне нашли лазейку на заграничные пляжи
Автор Independent Джоанна Уайтхед рассказала о россиянах, которым удается покинуть страну, несмотря на закрытые границы. Новым транспортным хабом для них стала Белоруссия.
"Не допустить паники": Собянин о смертности в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему смертность в Москве от коронавируса в пять раз ниже, чем в Нью-Йорке.
"Пусть не называет козлом": водитель напал на пенсионера
Водитель автобуса в Белгороде выгнал пенсионера, оплатившего проезд, из салона. Об этом сообщает «Подъем». «Пусть не называет козлом!» — произносит водитель на видеозаписи, которую опубликовало издание.
Собчак хотят уволить с "Первого канала"
Журналистка Ксения Собчак разжижает мозги молодежи и насаждает правовой нигилизм и должна быть уволена с Первого канала.
Лучший спортсмен 21 века приударил за россиянкой
Российская модель Виктория Одинцова рассказала об отношениях с шестикратным чемпионом «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Девушка раскрыла тайну в интервью YouTube-каналу Peopletalk TV. Об этом сообщает Lenta.ru.
Мигранты устроили бунт в Шереметьево
Рабочие устроили бунт в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеграм-канал «База».