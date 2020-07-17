Европе посоветовали относиться к Трампу как к «аномалии» 

Бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон посоветовал Европе относиться к Дональду Трампу как к «аномалии». Об этом он рассказал изданию Der Spiegel.

По мнению Болтона, американскому лидеру недостает «политической философии»: так, его якобы нельзя отнести ни к республиканцам, ни к демократам. По этой причине президента невозможно понять, считает бывший советник.

«Европа должна относиться к Трампу как к аномалии. То, чем занимается Трамп, не является последовательной политикой», — подчеркнул он.

Болтон также предположил, что у президента отношения лучше всего складываются с «авторитарными личностями», а вот с женщинами-лидерами Трамп общается с трудом. В качестве примера бывший советник привел канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего премьер-министра Великобритании Терезу Мэй