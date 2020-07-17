Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что входе проходящей избирательной кампании в стране происходят «странные вещи».

«Думаю, [на встрече] один на один мы обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я расскажу, что происходит у нас [в Белоруссии] сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот всякое получается, поэтому расскажу вам об этом», — сказал Лукашенко в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

«Передайте самые добрые пожелания (Путину) от белорусского народа. Его здесь любят, уважают. Мы его ждем после встречи глав правительств (ЕАЭС) на очной встрече уже в Минске в рамках ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза)», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной страной.

Напомним, Центризбирком Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом на пост президента.

После того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске. Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.