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Лукашенко пожаловался Мишустину на «странные вещи» в президентской гонке 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
«Очень странные вещи происходят»
Фото: Reuters
Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что входе проходящей избирательной кампании в стране происходят «странные вещи».
«Думаю, [на встрече] один на один мы обменяемся некоторыми мнениями и вопросами. Я расскажу, что происходит у нас [в Белоруссии] сейчас, в электоральный период. Очень странные вещи происходят. Иногда я начинаю долго думать, исходя из своего опыта, откуда это берется. А вот всякое получается, поэтому расскажу вам об этом», — сказал Лукашенко в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.
Также белорусский лидер выразил надежду, что его российский коллега Владимир Путин приедет в Минск на встречу в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Передайте самые добрые пожелания (Путину) от белорусского народа. Его здесь любят, уважают. Мы его ждем после встречи глав правительств (ЕАЭС) на очной встрече уже в Минске в рамках ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза)», — сказал Лукашенко.
Он также заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной страной.
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Напомним, Центризбирком Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом на пост президента.
После того, как ЦИК Белоруссии отказался регистрировать кандидатами в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, в нескольких городах страны прошли несанкционированные акции протеста. Демонстранты вышли на акции в Минске, Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске. Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа.
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В мире , Михаил Мишустин , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Центризбирком России , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС
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