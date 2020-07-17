Главу киевского суда заподозрили по делам «евромайдана» 

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк, глава государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холодюк, а также заместитель и пять судей ОАСК получили статус подозреваемых, сообщила в пятницу пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Ранее в пятницу пресс-служба суда сообщила, что правоохранители пришли к ним с обысками, одним из оснований для их проведения названы "дела евромайдана".

"Семнадцатого июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще четырем лицам", — сообщила пресс-служба в Twitter.