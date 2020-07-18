США заявили о зависти России к «успешной Грузии» 

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Посол Соединенных Штатов Грузии Келли Дегнан в пятницу заявила, что Россия «с трудом мирится с тем, что у ее соседа Грузии есть история успеха». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает телекомпания «Имеди», посол считает, что именно поэтому Россия «пытается подорвать прогресс, которого достигла Грузия».

«США на разных направлениях почти 30 лет сотрудничают с Грузией. В общественном мнении в Грузии за это время растет отношение к роли России как к дестабилизирующей», — сказала дипломат.

«Грузия достигла очевидного прогресса в здравоохранении, образовании, безопасности, экономике, демократическом развитии. Это успех», — заявила Келли Дегнан.

В 2019 году отношения между Москвой и Тбилиси обострились после того, как руководитель российской делегации Сергей Гаврилов в парламенте Грузии занял кресло председателя.

Воспользовавшись недовольством, лидеры оппозиции повели радикалов на штурм, полиция вынужденно применила резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Пострадали около 240 человек, в том числе 80 полицейских. Генпрокуратура расценила происходившее как попытку госпереворота.