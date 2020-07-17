«Мы никуда от РФ не собираемся»: Лукашенко Мишустину

Белоруссия была и останется для России близкой и родной страной, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Мы никуда от России не собираемся, как некоторые пытаются представить. Мы находимся на этом клочке земли. Она всегда была близкой и родной для русского человека, россиянина. И останется всегда такой, даже если мы с вами не захотим. Народы без нас разберутся, как им жить. Но хотелось бы, чтобы и мы при этом процессе присутствовали", — подчеркнул белорусский лидер в пятницу на встрече с премьер-министром России Мишустиным, который принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.
Встреча с Путиным
Лукашенко рассчитывает, что российский лидер Владимир Путин приедет в Минск на встречу в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"Передайте самые добрые пожелания (Путину — здесь и далее прим. ТАСС) от белорусского народа. Его здесь любят, уважают. Мы его ждем после встречи глав правительств (ЕАЭС) на очной встрече уже в Минске в рамках ЕврАзЭС (Евразийского экономического союза)", — сказал Лукашенко.