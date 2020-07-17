В честь Морриконе назвали концертный зал в Риме 

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Музыкальному комплексу Auditorium Parco della Musica в Риме присвоили имя скончавшегося композитора Эннио Морриконе . Решение было принято на собрании Городского совета итальянской столицы, также известного как Капитолийская ассамблея.

В заседании выборного органа, которое было посвящено памяти Морриконе, приняли участие музыканты Национальной академии Санта-Чечилия, сообщается на сайте мэрии Рима. Они исполнили несколько произведений композитора.

Я уверена, что это посвящение поддерживают жители Рима и не только. Морриконе заслуживает того, чтобы Рим продолжал его любить и помнить, — цитируются слова мэра Вирджинии Раджи

Морриконе скончался в Риме утром 6 июля. Незадолго до этого его доставили в больницу с переломом бедренной кости, писал NEWS.ru.