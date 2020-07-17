Дело MH17: Малайзия сделала важное заявление

Малайзия сделала заявление о судебном процессе по сбитому ровно шесть лет назад в Донбассе самолету MH17. Об этом сообщает New Strait Times.

Власти азиатской страны в годовщину трагедии призвали все заинтересованные стороны в полной мере сотрудничать с расследованием в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН

«Это расследование и судебный процесс не должны спускаться на тормозах со временем, не должны быть подчинены политическому давлению со стороны какой-либо партии или государства», — говорится в заявлении министерства транспорта Малайзии.

Там также указали, что только объективный процесс по привлечению виновных к ответственности будет способом почтить память жертв.

15 июля сообщалось, что ЕСПЧ получил иск правительства Нидерландов против России из-за малайзийского Boeing MH17.