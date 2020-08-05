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На Украине рассказали о гримирующемся до неузнаваемости Януковиче

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
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Председатель Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Добкин рассказал, что бывший президент Украины Виктор Янукович перед каждым выходом на улицу «гримируется до неузнаваемости». Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne. Запись доступна на YouTube.
Добкин: Янукович гримируется до незнаваемости
Фото: ТАССТАСС
По словам главы Харьковской ОГА, Янукович применяет самые современные технологии в области грима, поэтому его не узнают даже близкие знакомые, находясь на расстоянии двух-трех метров.
При этом он отметил, что лично «видоизмененного» экс-президента он не видел, но подобную информацию ему сообщил его знакомый из России, чьим словам Добкин полностью доверяет. Зачем Янукович это делает, Добкин не уточнил.
Янукович был свергнут и бежал в Россию в 2014 году в результате массовых антиправительственных выступлений на Украине, получивших название Евромайдан. На родине политика заочно приговорили к тюрьме за государственную измену.
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В мире,Михаил Добкин,Виктор Янукович,Украина
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